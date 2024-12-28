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Ядерные ракеты США могут стать в 2 раза мощнее: обсуждаем, почему Вашингтон стал планировать превентивный удар

Ядерные ракеты США могут стать в 2 раза мощнее: обсуждаем, почему Вашингтон стал планировать превентивный удар

  6655 прочтений Американское издание Responsible Starecraft анализирует обнародованные недавно изменения в ядерную доктрину США, которые были внесены ещё весной, но сообщили об этом факте лишь на прошлой неделе.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
!!! ЧЕМ СКОРЕЕ МЫ УВИДИМ – ПРОЛИВ СТАЛИНА – ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ РОССИИ!
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16 час.

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