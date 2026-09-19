Weekly View On Japanese Yen (Week 39/2026) Japanese Yen Futures CME:6J1! SonicDeejay Weekly View On Japanese Yen (Week 39/2026) JPY just made a 50% retracement from the recent high, compared to the recent August low.
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