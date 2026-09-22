Вагон из петербургского метрополитена предлагают купить нижегородцам на дачу

Настоящий вагон из петербургского метро предлагают приобрести нижегородцам. ГУП «Петербургский метрополитен» выставил на торги бывший в эксплуатации вагон №6887, его стоимость составляет 1,5 млн рублей.
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