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Нижегородская правда

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Вагон из петербургского метрополитена предлагают купить нижегородцам на дачу

Вагон из петербургского метрополитена предлагают купить нижегородцам на дачу

Настоящий вагон из петербургского метро предлагают приобрести нижегородцам. ГУП «Петербургский метрополитен» выставил на торги бывший в эксплуатации вагон №6887, его стоимость составляет 1,5 млн рублей.

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