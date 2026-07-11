Ряду российских регионов угрожает высокий паводок: Минприроды приняло важное решение

МОСКВА, 11 июля, ФедералПресс. Неблагоприятный гидрометеорологический прогноз дали в Росгидромете пяти российским регионам: Забайкальский край, Амурскую и Еврейскую автономную области, а также Хабаровский и Приморский края может накрыть высокий паводок.