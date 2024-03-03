РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Если Крым давно хотел в Россию то донбасс это хитрожопые самостийныки. Мол у нас уголь черная металургия мы сами прож...Десятилетие Русск...
  • Маша Иванова
    Вот в этом и вся суверенность Турции)))))))))))))))))))))Угроза вторичных ...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Тухлый ливерный олух отреогировал🤣🤣🤣🤣🤣Канцлер ФРГ отреа...

Украина пыталась атаковать Крым десятками беспилотников

Украина пыталась атаковать Крым десятками беспилотников

Украина пыталась атаковать Крым четырьмя десятками беспилотников. Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, минувшей ночью пресечена попытка совершить террористическую атаку c применением 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх