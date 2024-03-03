Украина пыталась атаковать Крым десятками беспилотников

Украина пыталась атаковать Крым четырьмя десятками беспилотников. Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, минувшей ночью пресечена попытка совершить террористическую атаку c применением 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
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