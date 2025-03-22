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Нижегородская правда

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Заезды Кубка мира по скоростному спуску на коньках перенесли на 23 марта

Заезды Кубка мира по скоростному спуску на коньках перенесли на 23 марта

По решению организаторов этапа открытого кубка мира по скоростному спуску на коньках PARI ICE CROSS в Нижнем Новгороде все заезды соревнований, ранее запланированные на 22 – 23 марта, пройдут в воскресенье 23 марта.

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