Заезды Кубка мира по скоростному спуску на коньках перенесли на 23 марта

По решению организаторов этапа открытого кубка мира по скоростному спуску на коньках PARI ICE CROSS в Нижнем Новгороде все заезды соревнований, ранее запланированные на 22 – 23 марта, пройдут в воскресенье 23 марта.
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