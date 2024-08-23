В Киеве бьют тревогу: Лукашенко растягивает украинские резервы

Владимир Алтайцев За что ты, рядящаяся под патриотку, ненавидишь Лукашенко? Он единственный надёжный партнёр России.Олигархи за рубеж в десятки раз за рубеж вывозят денег, чем наша помощь Белоруссии. Но ты рот на замке держишь про олигархов. А тут дерьмом истекаешь по поводу РБ и АГЛ, Мерзко это быть в одном ряду с Ингершлюхой и помойловым

Александр Салтановский Ну да, сначала как "настоящий союзник" отвёл свои войска от границы с укрорейхом, благодаря чему укровермахт свои части оперативненько так под Курск перебросил и устроил бойню уже на территории самой России, через пару тройку месяцев их конечно разъебошат, я в этом нисколько не сомневаюсь, но такую "подставу" получить от союзника, это просто ни в тын, ни в ворота!