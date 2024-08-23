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Спички - не игрушка

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В Киеве бьют тревогу: Лукашенко растягивает украинские резервы

В Киеве бьют тревогу: Лукашенко растягивает украинские резервы

Политнавигатор Зaявлeния бeлοpуccκοй cтοpοны ο пepeбpοcκe тpeти cвοиx вοοpужeнныx cил нa гpaницу c Уκpaинοй вынуждaют ΒϹУ тpaтить дpaгοцeнныe peɜepвы.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
За  что ты, рядящаяся  под  патриотку, ненавидишь Лукашенко? Он единственный  надёжный  партнёр России.Олигархи  за  рубеж  в  десятки  раз  за  рубеж  вывозят  денег, чем  наша  помощь Белоруссии. Но  ты  рот на  замке  держишь про олигархов. А  тут  дерьмом истекаешь по  поводу  РБ и АГЛ, Мерзко  это быть в  одном  ряду  с Ингершлюхой  и помойловым
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20 час.
Александр Салтановский
Ну да, сначала как &quot;настоящий союзник&quot; отвёл свои войска от границы с укрорейхом, благодаря чему укровермахт свои части оперативненько так под Курск перебросил и устроил бойню уже на территории самой России, через пару тройку месяцев их конечно разъебошат, я в этом нисколько не сомневаюсь, но такую &quot;подставу&quot; получить от союзника, это просто ни в тын, ни в ворота!
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19 час.
Александр Мельников
Ну что сказать не братьям. Не ссыте, не братья! Премудрая Скользкая Бацка Лукашенка ничего никогда никакого коленца в вашу поганую, и в пшехов поганую, сторону не выкинет. Потому, как и сам он поганый. Брат он вам, потому как. Поганый, конечно, и вам. Но брат. Вам. Хохлам и пшекам. Брат поганый. Так что не ссыте.
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10 час.

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