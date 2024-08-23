Политнавигатор Зaявлeния бeлοpуccκοй cтοpοны ο пepeбpοcκe тpeти cвοиx вοοpужeнныx cил нa гpaницу c Уκpaинοй вынуждaют ΒϹУ тpaтить дpaгοцeнныe peɜepвы.
В Киеве бьют тревогу: Лукашенко растягивает украинские резервы
Комментарии
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Владимир Алтайцев
За что ты, рядящаяся под патриотку, ненавидишь Лукашенко? Он единственный надёжный партнёр России.Олигархи за рубеж в десятки раз за рубеж вывозят денег, чем наша помощь Белоруссии. Но ты рот на замке держишь про олигархов. А тут дерьмом истекаешь по поводу РБ и АГЛ, Мерзко это быть в одном ряду с Ингершлюхой и помойловым
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20 час.
Александр Салтановский
Ну да, сначала как "настоящий союзник" отвёл свои войска от границы с укрорейхом, благодаря чему укровермахт свои части оперативненько так под Курск перебросил и устроил бойню уже на территории самой России, через пару тройку месяцев их конечно разъебошат, я в этом нисколько не сомневаюсь, но такую "подставу" получить от союзника, это просто ни в тын, ни в ворота!
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19 час.
Александр Мельников
Ну что сказать не братьям. Не ссыте, не братья! Премудрая Скользкая Бацка Лукашенка ничего никогда никакого коленца в вашу поганую, и в пшехов поганую, сторону не выкинет. Потому, как и сам он поганый. Брат он вам, потому как. Поганый, конечно, и вам. Но брат. Вам. Хохлам и пшекам. Брат поганый. Так что не ссыте.
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10 час.
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