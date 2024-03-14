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«Немедленно»: назван единственный способ завершить конфликт на Украине

«Немедленно»: назван единственный способ завершить конфликт на Украине

Власти Незалежной имеют лишь один вариант дальнейшего развития событий без помощи США — переговоры с Россией, о чем и говорится в докладе директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Штатов Уильяма Бернса.

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