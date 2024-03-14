Власти Незалежной имеют лишь один вариант дальнейшего развития событий без помощи США — переговоры с Россией, о чем и говорится в докладе директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Штатов Уильяма Бернса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии