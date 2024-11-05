Россиян предупредили об опасности газовых плит

Газовые плиты способны нанести серьезный вред здоровью при неразумном использовании. Об опасности такого оборудования предупредила врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Елена Поликанова, пишет «Прайм».
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