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Россиян предупредили об опасности газовых плит

Россиян предупредили об опасности газовых плит

Газовые плиты способны нанести серьезный вред здоровью при неразумном использовании. Об опасности такого оборудования предупредила врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Елена Поликанова, пишет «Прайм».

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