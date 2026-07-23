Составлен список самых востребованных российских артистов летом 2026 года

Этим летом на частных мероприятиях и корпоративах наблюдается высокий спрос на ряд исполнителей. По данным организаторов ивент-индустрии, самые плотные графики у Басты, Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Жукова, Надежды Кадышевой, Татьяны Куртуковой и Zivert, передает kp.
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