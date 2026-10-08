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Новости Брянска

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Заочный приговор оператору дронов, убившему жителя Стародубского района

Заочный приговор оператору дронов, убившему жителя Стародубского района

Виктор Димуков, оператор беспилотников ВСУ, заочно приговорен к пожизненному заключению за теракт в селе Алейниково, в результате которого погиб человек и трое получили ранения.

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