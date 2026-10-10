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Жители Лабытнанги показали своих кошек на «ЗаМурчательной выставке»

Жители Лабытнанги показали своих кошек на «ЗаМурчательной выставке»

В Лабытнанги 10 октября прошла «ЗаМурчательная выставка». Главными героинями фестиваля стали кошки. Пушистые модели и их владельцы попали в объектив фотографа «Ямал-Медиа».

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