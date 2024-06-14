Есть женщины в русских селеньях, а когда еще и с Верой! Мать Нектария рассказывает.

Стрелок-рецидивист угрожал убийством священнику Оптиной пустыни — от страшной участи батюшку и других людей спасла нерастерявшаяся перед опасностью мать НектарияReadovka поговорила с монахиней храма Оптина пустынь, которая смогла заставить неадекватного стрелка отказаться от ограбления и с позором убежать в лес.