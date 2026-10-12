ЕС утвердил крупнейший с 2022 года пакет санкций против России

Министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили 22-й пакет санкций против РФ. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.
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