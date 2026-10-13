Про "ужасное" Замкадье.

Помните страшные истории про то, что за МКАДом жизни нет? Что там царит ужас, запустение, разруха, нищета и отчаяние? Так нам рассказывали наши неполживые оппозиционеры и западные журналисты.
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