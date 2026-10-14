Кремль не располагает подтверждением снижения работы Starlink на Украине и ждет точных данных. По словам Дмитрия Пескова, нет официальных комментариев от Илона Маска или Украины, а заявления из Вашингтона и президента Трампа говорят о продолжении поддержки.