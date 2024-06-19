Axios: Белый дом отменил встречу между США и Израилем из-за упреков Нетаньяху

Белый дом отменил встречу высокого уровня между Соединенными Штатами и Израилем после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху опубликовал видеообращение с жалобами на задержки в поставках американского оружия.
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