Американский биткоин-майнер Giga Energy запустит завод в Аргентине

Майнер биткоина компания Giga Energy из Техаса расширила свою деятельность в Аргентине, плавно переходя к использованию энергии, которая ранее тратилась впустую из-за "сжигания природного газа на факелах" на нефтяных месторождениях страны.
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