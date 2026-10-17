Актрису, сыгравшую в фильмах «Брат» и «Полосатый рейс», обнаружили в тяжелом состоянии и без надлежащего ухода, после чего ей потребовалась помощь врачей.
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