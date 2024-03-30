ВМС Индии провели операцию по освобождению захваченного пиратами судна

Фрегаты Военно-морских сил (ВМС) Индии Sumedha и Trishul перехватили и освободили захваченное пиратами иранское рыболовецкое судно Al-Kambar у берегов Сомали, сообщила 29 марта газета The Hindu со ссылкой на ВМС страны.
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