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Царьград

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Самолет «Нордстар» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет «Нордстар» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Прокуратура Красноярского края начала проверку авиационного инцидента с самолетом «Нордстар».Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила, что в международном аэропорту Норильска примерно в 10 часов утра после посадки Боинг 737-800.

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