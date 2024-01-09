Самолет «Нордстар» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Прокуратура Красноярского края начала проверку авиационного инцидента с самолетом «Нордстар».Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила, что в международном аэропорту Норильска примерно в 10 часов утра после посадки Боинг 737-800.