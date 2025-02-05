Сериал «Подслушано в Рыбинске» сравнивают с фильмами братьев Коэн. Чем еще удивляет новый хит?

В онлайн-кинотеатрах Premier и Start — самый циничный детектив сезона «Подслушано в Рыбинске», который смешивает в эклектичном коктейле комедию и мистику, опыт и молодость, водку и воду из бачка унитаза, а также (во вступительных титрах) рисунки Цоя и группу «Аукцыон».