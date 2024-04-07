"Это короткий очерк про ваши налоги, россияне, и о том, что о них думает конечный получатель - Киргизская Республика.
Пара слов от живущего в Киргизии
Комментарии
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Леонид Руси
Где были сёла, сейчас урочища... Коммуняки, а потом фашисты разорили. Церкви и развалюхи. Я, как поисковик, насмотрелся
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4 час.
Игорь Василевский
Ты из чьих будешь, поисковик?? Из власовцев?? Кто страну развалил? Уж не эльцын с собутыльниками? А какое отношение они имели к коммунистам? К коммунякам, как перерожденцам - да, а к коммунистам.... Ни какого. И искать прекращай. С твоей интерпретацией истории твоя работа превращается в навоз. И рождает же земля русская таких уродов моральных как ты... Беги к ходору, там твое место!
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1 час.
Alex Nемо
Нужна серьёзная граница с Казахстаном и чёткий визовый режим со всем бывшими "братскими" республиками. Это сразу поставит на место их всех, включая Киргизию. Хватит уже быть добренькими за счет россиян! В Средней Азии уважают только дружбу если она со стальными кулаками и при необходимости бьёт в морду наотмашь!
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1 час.
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