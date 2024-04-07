Пара слов от живущего в Киргизии

Леонид Руси Где были сёла, сейчас урочища... Коммуняки, а потом фашисты разорили. Церкви и развалюхи. Я, как поисковик, насмотрелся

Игорь Василевский Ты из чьих будешь, поисковик?? Из власовцев?? Кто страну развалил? Уж не эльцын с собутыльниками? А какое отношение они имели к коммунистам? К коммунякам, как перерожденцам - да, а к коммунистам.... Ни какого. И искать прекращай. С твоей интерпретацией истории твоя работа превращается в навоз. И рождает же земля русская таких уродов моральных как ты... Беги к ходору, там твое место!