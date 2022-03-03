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"Пламя со всех сторон охватило": мощный пожар сейчас полыхает в известном месте города

"Пламя со всех сторон охватило": мощный пожар сейчас полыхает в известном месте города

В социальной сети Instagram artem.news.plus (12+) пользователи рассказали о мощном пожаре, который прямо сейчас охватил известное место в городе Артеме.

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