Какой самый полезный? Все о видах, калорийности, составе и хранении хлеба

Белый, ржаной, цельнозерновой, на закваске, бездрожжевой, безглютеновый, протеиновый — как не запутаться в этом разнообразии хлеба и выбрать тот, который принесет пользу вашему организму? Разбираем самые популярные виды хлеба, их плюсы и минусы, и рассказываем, как выбрать идеальный вариант для вашего рациона.