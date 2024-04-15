Из мира бывших звёзд России. Британцы экономят. Полицейским в деле Голунова досталось ещё раз. Русский остановил преступника в Сиднее

Ирина Черных

Респект Автору за интересную статью. "А как только Россия стала на капиталистические рельсы, Пугачёва перестала быть интересной западному зрителю. Об этом ярко говорит её 15-е место, которое она заняла на Евровидении в 1997-м". А как только в России на Первом канале появился проект " Голос", все поняли, что зря так долго слушали эту, условно говоря, певицу с прокуренным голосом да ещё под фонограмму.