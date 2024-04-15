Из мира бывших звёзд России. Британцы экономят. Полицейским в деле Голунова досталось ещё раз. Русский остановил преступника в Сиднее

интересные новости за прошлую неделю Британцы экономят и мошенничают Издание Daily Star со ссылкой на исследование интернет-портала Vouchercodes, предоставляющего купоны для скидок, сообщило, что каждый седьмой британец сушит чайные пакетики для повторного использования, стремясь сэкономить деньги на фоне рекордного роста стоимости жизни в стране.
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