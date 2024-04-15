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  • Алексей Тан
    .... идиотик?!... что эту туфту, блевотину... втюхивать русским или тем же "американцам или полякам??... ещё спрашива...Израиль негодует....
  • Владимир Нелюбин
    Бандерлоги...или Вы не в курсе?..Израиль негодует....
  • Алексей Тан
    Кто убивал евреев тысячами??.Израиль негодует....

Из мира бывших звёзд России. Британцы экономят. Полицейским в деле Голунова досталось ещё раз. Русский остановил преступника в Сиднее

Из мира бывших звёзд России. Британцы экономят. Полицейским в деле Голунова досталось ещё раз. Русский остановил преступника в Сиднее

интересные новости за прошлую неделю Британцы экономят и мошенничают Издание Daily Star со ссылкой на исследование интернет-портала Vouchercodes, предоставляющего купоны для скидок, сообщило, что каждый седьмой британец сушит чайные пакетики для повторного использования, стремясь сэкономить деньги на фоне рекордного роста стоимости жизни в стране.

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Комментарии
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Ирина Черных
Респект Автору за интересную статью. &quot;А как только Россия стала на капиталистические рельсы, Пугачёва перестала быть интересной западному зрителю. Об этом ярко говорит её 15-е место, которое она заняла на Евровидении в 1997-м&quot;. А как только в России на Первом канале появился проект &quot; Голос&quot;, все поняли, что зря так долго слушали эту, условно говоря, певицу с прокуренным голосом да ещё под фонограмму.
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