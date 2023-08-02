Фильм «Феррари» про Энцо Феррари с Пенелопой Крус выйдет в России

Кинокартина создана по книге Брока Йейтса «Энцо Феррари – Человек и машина». В фильме расскажут про жизнь и любовь к гонкам Энцо Феррари, которого сыграет Адам Драйвер, известного по «Звездным войнам» и «Дому Gucci».
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