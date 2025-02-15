«Уговаривают пойти на свидание»: дети Анджелины Джоли выбрали ей жениха

Дети Анджелины Джоли уговаривают начать новые отношения и выбирают ей потенциального жениха. После расставания с Брэдом Питтом в 2016 году актриса полностью сосредоточилась на воспитании своих наследников.
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