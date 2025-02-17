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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Завтра в Бобруйском районе стартует акция ГАИ ´Если любишь - вези безопасно´.

Завтра в Бобруйском районе стартует акция ГАИ ´Если любишь - вези безопасно´.

´Если любишь - вези безопасно!´ - под таким девизом в период времени с 17 по 21 февраля на территории Республики Беларусь и Бобруйского района в частности пройдет профилактическая акция, направленная на повышение безопасности перевозки несовершеннолетних, предупреждение и снижение тяжести ДТП с участием детей-пассажиров, пропаганду использования де .

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