Почему мы ненавидим русских?

VG

Vasily Golov

Карл Х11,Наполеон,Гитлер уже испытали на себе этих самых Русичей.Полтава,Березина,Берлин и Париж до сих пор помнят этих Русичей.Все хотят разделить.Россию на 25 субъектов.Но боятся ответного удара.Они помнят,что после победы в Северной войне Петр-1 назвал себя ИМПЕРАТОРОМ И РОССИЮ Империей.Территория+ воинственность-главные причины переименования.Карлу нужен чернозем на юге.Гитлеру бакинская нефть,Наполеон хотел показать мощь Франции.Они не знали про алмаз,природный газ,уголь,нефть в больших объемах,зависимость Европы от этих ресурсов.Может быть догадывались о их наличии. Ныне нет ресурсов у Европы,тем более надо их силой у России отобрать.