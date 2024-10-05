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Почему мы ненавидим русских?

Почему мы ненавидим русских?

Почему мы ненавидим русских? - задается вопросом один думающий иностранец. То, что происходит прямо сейчас, является самой ужасающей вещью, которую я когда-либо видел.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Карл Х11,Наполеон,Гитлер уже испытали на себе этих самых Русичей.Полтава,Березина,Берлин и Париж до сих пор помнят этих Русичей.Все хотят разделить.Россию на 25 субъектов.Но боятся ответного удара.Они помнят,что после победы в Северной войне Петр-1 назвал себя ИМПЕРАТОРОМ И РОССИЮ Империей.Территория+ воинственность-главные причины переименования.Карлу нужен чернозем на юге.Гитлеру бакинская нефть,Наполеон хотел показать мощь Франции.Они не знали про алмаз,природный газ,уголь,нефть в больших объемах,зависимость Европы от этих ресурсов.Может быть догадывались о  их наличии. Ныне нет ресурсов у Европы,тем более надо их силой у России отобрать.
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6 час.
Nikolia Vovchenko
Ну,да,конечно...Только народ &quot;почему то&quot;относится к людским ресурсам,а чтобы его уничтожить(захватить)сначала необходимо захватить энергетические и природные ресурсы
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2 час.
Семен Демин
Запад всегда ненавидел Россию, т. к. она представляет для него экзистенциальную угрозу, т. е. угрозу его существованию.
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2 час.

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