Новые наушники Sony с шумоподавлением WH-1000XM6 будут дороже, но мощнее пр...

Новые наушники Sony с шумоподавлением WH-1000XM6 будут дороже, но мощнее предшественниковКлючевые технические характеристики и подробности о флагманских наушниках Sony WH-1000XM6 просочились в сеть до официальной презентации.
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