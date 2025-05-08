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**Новые наушники Sony с шумоподавлением WH-1000XM6 будут дороже, но мощнее пр...

Новые наушники Sony с шумоподавлением WH-1000XM6 будут дороже, но мощнее предшественниковКлючевые технические характеристики и подробности о флагманских наушниках Sony WH-1000XM6 просочились в сеть до официальной презентации.

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