🌡️🌥️🌧️🌩️Прогноз погоды 1️⃣2️⃣ мая. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие 🌧️дожди, 🌩️грозы.
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🌡️🌥️🌧️🌩️Прогноз погоды 1️⃣2️⃣ мая. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие 🌧️дожди, 🌩️грозы.