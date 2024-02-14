Будущий Власов-2 (Сырский) марширует по Красной площади, клятый кремльовський окупантБезусловно, нынешний конфликт носит все признаки гражданской войны.
Гражданская война, как есть
Комментарии
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Александр Салтановский
бендЕры, это горы в Молдавии, а то о чём Вы речь ведёте, это бандЕра, пора бы знать!
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14 час.
Юрий Золотарев
А мот, Сырский - "засланный казачок", успешно выполняющий задачу утилизации бандеро-фашистской сволочи? А другой "казачок" - Зеля, убравший хохла Залужного и поставивший на его место "нашего", который суть "генерал 200" - великий утилизатор бандеровской падали.
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9 час.
Юрий Золотарев
БАНДЕРОВСКАЯ МЕРЗОСТЬ ДОЛЖНА ИСЧЕЗНУТЬ!!!
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8 час.
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