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Гражданская война, как есть

Гражданская война, как есть

Будущий Власов-2 (Сырский) марширует по Красной площади, клятый кремльовський окупантБезусловно, нынешний конфликт носит все признаки гражданской войны.

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Комментарии
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Александр Салтановский
бендЕры, это горы в Молдавии, а то о чём Вы речь ведёте, это бандЕра, пора бы знать!
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14 час.
Юрий Золотарев
А мот, Сырский - &quot;засланный казачок&quot;, успешно выполняющий задачу утилизации бандеро-фашистской сволочи? А другой &quot;казачок&quot; - Зеля, убравший хохла Залужного и  поставивший на его место &quot;нашего&quot;, который суть &quot;генерал 200&quot; - великий утилизатор бандеровской падали.
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9 час.
Юрий Золотарев
БАНДЕРОВСКАЯ МЕРЗОСТЬ ДОЛЖНА ИСЧЕЗНУТЬ!!!
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8 час.

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