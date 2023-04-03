Daily Storm

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Пригожин рассказал о флирте с девушкой с «бронированной попой» и пошутил о встрече с Зеленским в Бахмуте

Пригожин рассказал о флирте с девушкой с «бронированной попой» и пошутил о встрече с Зеленским в Бахмуте

Бизнесмен также заявил, что ему нравится гулять по ночному городуБизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер», заявил, что ему нравится гулять по ночному Бахмуту (Артемовску), потому что в городе «никогда не нарвешься на большое руководство, в том числе военное».

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