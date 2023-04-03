Пригожин рассказал о флирте с девушкой с «бронированной попой» и пошутил о встрече с Зеленским в Бахмуте

Бизнесмен также заявил, что ему нравится гулять по ночному городуБизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер», заявил, что ему нравится гулять по ночному Бахмуту (Артемовску), потому что в городе «никогда не нарвешься на большое руководство, в том числе военное».
Популярные статьи
- Супружеская пара с Урала продавала спецслужбам Украины секретные чертежи
- Медведев предсказал «длинную череду гробов» в ответ на идею НАТО отправить своих миротворцев на Украину
- Упавший крест и опрокинутая чаша с кровью Христа: какие еще знаки являлись перед изгнанием братии из Киево-Печерской лавры?
Свежие комментарии