БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Правду о США ищите в голливудских фильмах — но надо знать, каких именно

Правду о США ищите в голливудских фильмах — но надо знать, каких именно

Жаль, но в России не видеть «мастеров культуры», которым можно было бы доверить тему СВО Сергей Духанов Фото: Lino Mirgeler/dpa/TASS Не знаю, как вас, а меня с души воротит каждый раз, когда на разного рода теле-толковищах кто-нибудь с видом продвинутого искусствоведа-политолуха (в одном флаконе) начинает пенять нашим фильмоделам, что те ни черта достойного «не производят о героях СВО» и что телеканалы — кроме тех, конечно, на которых пасутся эти толковища — крутят одну лишь продукцию Голливуда.

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