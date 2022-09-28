Правду о США ищите в голливудских фильмах — но надо знать, каких именно

Жаль, но в России не видеть «мастеров культуры», которым можно было бы доверить тему СВО Сергей Духанов Фото: Lino Mirgeler/dpa/TASS Не знаю, как вас, а меня с души воротит каждый раз, когда на разного рода теле-толковищах кто-нибудь с видом продвинутого искусствоведа-политолуха (в одном флаконе) начинает пенять нашим фильмоделам, что те ни черта достойного «не производят о героях СВО» и что телеканалы — кроме тех, конечно, на которых пасутся эти толковища — крутят одну лишь продукцию Голливуда.