WSJ: Киев обеспокоен позицией Трампа, обещавшего переговоры в случае избрания

Киев серьезно обеспокоен позицией республиканца Дональда Трампа, обещавшего в случае избрания президентом Соединенных Штатов организовать переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским для урегулирования текущего конфликта.
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