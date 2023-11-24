Bloomberg: часть украинцев готова жертвовать территориями для мира с РФ

Часть украинцев готова жертвовать территориями для мира с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.«Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», - говорится в статье.