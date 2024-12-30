Еще одно видео ёлки на Дворцовой, лишившейся звезды. Видео от читательницы Мойки78. UPD по данным Мойки78, звезду специально сняли с елки из-за непогоды.
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Еще одно видео ёлки на Дворцовой, лишившейся звезды. Видео от читательницы Мойки78. UPD по данным Мойки78, звезду специально сняли с елки из-за непогоды.