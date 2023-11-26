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Не в России, но для русских: Земфира обнародовала условия своих концертов

Не в России, но для русских: Земфира обнародовала условия своих концертов

Юрий Кот   Новости из параллельной реальности: RT сообщает, что певица иноагент Земфира исключила для себя любое выступление в России, но, как и её коллеги-изгои релоканты, рассматривает для концертов перед российским зрителем другие страны — например, Казахстан.

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Комментарии
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Сергей Лепехов
Да кто пойдёт на концерты этой умалишённой - разве что такие же долбанутые, как и она?..
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5 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Нет в нашем царстве политической воли...
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4 час.
Оливия Никтова
Какие-визажисты и стилисты  для этой убойной обезьянки..лохматая  мужичка..никогда не понимала ее&quot; творчество&quot; 48мил..??офигеьт  48 рублей не дала бы....))тварюшка!
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1 час.

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