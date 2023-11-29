Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 029 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Маштакова
    ТМ  Порой человеческой глупости нет предела, и болгарские функционеры от власти  демонстрируют это наглядно. Ага, стр...Захарова в двух с...
  • lidatima46 Тимощук
    Мразь  разрисованная"Ты — бандеровка ...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    "Львиная доля выделенных средств не ушла за пределы Соединённых Штатов Америки." - очень хорошая новость. Ну как хоро...Большая часть отп...

Сотрудники ФСБ пресекли теракт в военкомате Воронежа

Сотрудники ФСБ пресекли теракт в военкомате Воронежа

Задержанный планировал подорвать самодельную взрывчатку на территории учреждения.Пресс-служба ФСБ сообщила о задержании в Воронеже завербованного украинскими спецслужбами диверсанта, который планировал осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории местного военкомата.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх