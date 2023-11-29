Сотрудники ФСБ пресекли теракт в военкомате Воронежа

Задержанный планировал подорвать самодельную взрывчатку на территории учреждения.Пресс-служба ФСБ сообщила о задержании в Воронеже завербованного украинскими спецслужбами диверсанта, который планировал осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории местного военкомата.
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