В порт Дудинки прибыл отряд боевых кораблей Северного флота

Отряд боевых кораблей Северного флота после похода по реке Енисей прибыл в порт Дудинка.Как сообщает пресс-служба Северного флота, в состав отряда входят большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большой десантный корабль «Александр Отраковский».
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