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Профессор Кучиньский: Польша создает препятствия союзу России и Германии

Профессор Кучиньский: Польша создает препятствия союзу России и Германии

По его словам, для этой цели также предпринимаются попытки сменить Правительство Польши. Он подчеркнул, что после событий на Украине в 2014 году к власти в стране пришли правые силы, а ее политика вместо антироссийской стала проамериканской.

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