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Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на утро и первую половину дня 12 января 2025 года

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на утро и первую половину дня 12 января 2025 года

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды утром и в первой половине дня 12 января в южных районах Крыма ожидается очень сильный дождь, в горах мокрый снег, отложение мокрого снега.

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