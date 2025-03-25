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Царьград

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Генпрокуратура признала нежелательной организацию The European Leadership Network*: Чем она известна

Генпрокуратура признала нежелательной организацию The European Leadership Network*: Чем она известна

В России признана нежелательной The European Leadership Network*. Это компания, которая существует на деньги стран Североатлантического альянса, откровенно поддерживает военные преступления украинских неонацистов и расширение НАТО.

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