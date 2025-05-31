Русский Колоколъ Alexander Legky/Global Look Press Мера признана излишней и нецелесообразной.
Тестирование мигрантов на знание русского отменяется: и в школах, и на работе
Комментарии
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ГИ
Георгий Иванов
Гнать сусликов в свои норы сра...й метлой
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2 час.
ВП
Вероника Пропись
Чтобы учить русский язык ( это продолжительный процесс) нужны дополнительные платные занятия. И платить придётся долго. Учитель с классом 30 человек не справится. С ребёнком мигрантом нужно проводить индивидуальные занятия, чтобы он быстрей освоил язык и по возможности догнал в школе русскоязычных сверстников. Но оплачивать труд педагога и индивидуальные занятия мигранты не хотят. Они не хотят трудиться по-честному. Думают, на халяву в школе прокатит. Не прокатит. Тут взятки и подарки не помогут. Человек или знает язык, или не знает-и никак тут не порешаешь!
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1 час.
Е
Елена
Такое чувство, что образованием руководят люди с психиатрическим диагнозом! Живешь в России, значит должен знать русский язык как минимум на четверку А если не хочешь знать государственный язык, езжай туда, где говорят и пишут на твоем языке И никак иначе!
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3 мин.
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