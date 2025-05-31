Тестирование мигрантов на знание русского отменяется: и в школах, и на работе

ВП

Вероника Пропись

Чтобы учить русский язык ( это продолжительный процесс) нужны дополнительные платные занятия. И платить придётся долго. Учитель с классом 30 человек не справится. С ребёнком мигрантом нужно проводить индивидуальные занятия, чтобы он быстрей освоил язык и по возможности догнал в школе русскоязычных сверстников. Но оплачивать труд педагога и индивидуальные занятия мигранты не хотят. Они не хотят трудиться по-честному. Думают, на халяву в школе прокатит. Не прокатит. Тут взятки и подарки не помогут. Человек или знает язык, или не знает-и никак тут не порешаешь!