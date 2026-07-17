Ландо Норрис: «В этот уик-энд мы ничего не меняли в болиде – нет причин ожидать кардинальных изменений ситуации»

Пилот « Макларена » Ландо Норрис подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Бельгии , отметив, что с учетом отсутствия крупных новинок не ждет от команды улучшения положения в расстановке сил.
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