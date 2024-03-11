Тамбовчанам представили три дизайн-проекта территорий для благоустройства в 2025 году

Тамбовчанам представили три дизайн-проекта территорий, которые будут благоустроены в 2025 году. Предстоит выбрать всего один проект из трёх: Ласковский карьер, Бокинские пруды и территория вдоль реки Студенец.
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