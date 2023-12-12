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В Москве есть районы с разной экологической ситуацией, но ни одного безнадежного

В Москве есть районы с разной экологической ситуацией, но ни одного безнадежного

Новый рейтинг EcoStandard group распределил столичные районы по экологическим группам. В целом дела в городе обстоят неплохо, и даже районы, находящиеся в самом низу, активно решают свои проблемыEcoStandard group обнародовала очередной экорейтинг* — комплексное исследование районов Москвы по ряду экологических показателей и коэффициентов.

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