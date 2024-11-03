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СССР-Россия

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Зеленского убьют в любом случае

Зеленского убьют в любом случае

  Вчера в рамках одного из своих нечастых интервью заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что любая новая власть, новый Майдан на Украине, скорее всего, начнет с того, что казнит тех, кто до этого сидел на Банковой и, по сути, захватил власть в стране: "Пока они у власти, они живы, как только их нет у власти — они не существуют".

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Комментарии
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Александр Попов
Да и хрен с ним.
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13 час.
Пульхерия Djem
Лучше бы наш трибунал с полным освещением преступлений режима во всём мире,но уберёт его запад,ог слишком много про них знает и может продать с потрохами.
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13 час.
Игорь Максаков
Однозначно, при чём в изощрённом виде!
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11 час.

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