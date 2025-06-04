С вратаря Сафонова сняли все ограничения после выплаты долга по алиментам

Российские власти сняли все ограничения с вратаря французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов после полного погашения им задолженности по алиментам перед экс-супругой Анастасией, сообщил журналистам источник в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.
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